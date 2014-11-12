《热点透视》德国国有资产民营化，可为基建投资注入活水

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Olaf Storbeck

路透伦敦11月11日 - 据称德国政府对于民营化重拾兴趣，这个态度转变来得正是时候。总理梅克尔领导的联合政府目前正在考虑出售资产，可能筹得多达170亿欧元现金。如果展开新一轮国有资产出售，可以取得迫切需要的资金，改善德国公共基础建设投资严重落后的问题。

德国政府先前已承诺提高建设投资，如果再加上这批资金，这将是对于德国基础设施长期遭忽视问题的首次认真企图解决。梅克尔已经承诺投资滞后问题，但目前为止她的处理应对仍然不足。德国政府一心要维持预算平衡到2018年的下次联邦选举。这股执着使得政府舍弃了最合理的解决对策：在利率处于历史低档水准时举债。

扩大出售国有资产，将是解决这些难题的一个方法。路透所见到的一份财政部文件中，提出减少政府在多家企业持股的计划。梅克尔的内阁预定11月12日对此进行讨论。

德国政府在德国电讯(Deutsche Telekom) 持有31%股权，目前价值180亿欧元，而在德国邮政 的21%公股股权，市值64亿欧元。以当前价格计算，卖出德国电讯的三分之一持股及德国邮政的半数持股，可以有86亿欧元入帐。如果再卖掉在慕尼黑及科隆机场的少数股权，国库可能会再增加7亿欧元进帐。

让德国铁路(Deutsche Bahn)公开上市的计划，曾经在2008年放弃，想要卷土重来，在政治层面上可能比较困难。财政部的报告强调这只是一种可能选择，这一点是对的。如果要安排上市，将会遭到德国铁路29.5万名员工及德国社会许多领域民众的反对。但股票上市的潜在收益，值得为此一搏。以其他已上市的同业估值来看，德国铁路的49%股权可能价值约70亿欧元。