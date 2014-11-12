《热点透视》德国国有资产民营化，可为基建投资注入活水

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Olaf Storbeck
路透伦敦11月11日 - 据称德国政府对于民营化重拾兴趣，这个态度转变来得正是时候。总理梅克尔领导的联合政府目前正在考虑出售资产，可能筹得多达170亿欧元现金。如果展开新一轮国有资产出售，可以取得迫切需要的资金，改善德国公共基础建设投资严重落后的问题。
德国政府先前已承诺提高建设投资，如果再加上这批资金，这将是对于德国基础设施长期遭忽视问题的首次认真企图解决。梅克尔已经承诺投资滞后问题，但目前为止她的处理应对仍然不足。德国政府一心要维持预算平衡到2018年的下次联邦选举。这股执着使得政府舍弃了最合理的解决对策：在利率处于历史低档水准时举债。
扩大出售国有资产，将是解决这些难题的一个方法。路透所见到的一份财政部文件中，提出减少政府在多家企业持股的计划。梅克尔的内阁预定11月12日对此进行讨论。
德国政府在德国电讯(Deutsche Telekom) 持有31%股权，目前价值180亿欧元，而在德国邮政 的21%公股股权，市值64亿欧元。以当前价格计算，卖出德国电讯的三分之一持股及德国邮政的半数持股，可以有86亿欧元入帐。如果再卖掉在慕尼黑及科隆机场的少数股权，国库可能会再增加7亿欧元进帐。
让德国铁路(Deutsche Bahn)公开上市的计划，曾经在2008年放弃，想要卷土重来，在政治层面上可能比较困难。财政部的报告强调这只是一种可能选择，这一点是对的。如果要安排上市，将会遭到德国铁路29.5万名员工及德国社会许多领域民众的反对。但股票上市的潜在收益，值得为此一搏。以其他已上市的同业估值来看，德国铁路的49%股权可能价值约70亿欧元。
德国总理梅克尔应该提醒选民，从政治及经济面来看，政府都没什么理由继续持有德国铁路多数股权。柏林围墙倒塌25年后的今天，德国是需要注入新一波资本主义的时候了。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。