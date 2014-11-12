中国债市动态：现券收益率震荡略上，金融数据公布前机构趋于观望

路透上海11月12日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率震荡中略上行，10月金融数据本周预计会公布，机构暂离场观望等候，现券买盘略减，成交一般。

交易员们指出，主流预期认为10月新增信贷等数据表现偏弱，央行政策面应会维持宽松基调，有利于现券短线维持向多的趋势。

“早盘开始好一点，后来(买盘)又退了，收益率有点上，大家在等数据吧。”北京一券商交易员称。

他指出，10月金融数据表现预计一般，新增信贷可能在5,000-6,000亿元左右，实体经济需求不振，政策面需要央行坚持宽松方向，就现券来看，10年国债收益率 已跌至3.50%附近，回归到去年6月"钱荒"前水平，配置价值可能略弱，但因流动性向好，在经济好转前，仍有一定的交易性机会。

路透调查的21家机构预测中值显示，中国10月新增人民币贷款预计小幅回落至6,500亿元人民币，10月末M 2同比增速稳定，持平于上月12.9%的同比增速，而季节性因素和信贷需求疲弱导致10月新增人民币贷款环比小 幅回落。

剩余期限约9.61年的固息国债140012双边报价收益率 为3.55%/3.49%，上日尾盘在3.52%/3.48%。

广发银行交易员吴思捷表示，机构目前杠杆率不低，基本面偏弱因素现券市场已基本反应，后续核心会在资金面，主流预期认为宽松货币政策会延续，现券收益率仍有一定下行空间，但目前市况也不建议机构大部位增持，“今年业绩完成的，基本也可以等一等，看明年吧。”

银行间资金市场周三多数回购利率 小幅下滑。资金面波澜不兴，供需相对平衡；而随着APEC会议的放假调休进入尾声，大行交易员陆续结束轮休，市场成交也将渐回归正常水平。