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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 13:15 BJT

日本央行：总裁黑田东彦称将在必要时调整政策

路透东京11月12日 - 日本央行总裁黑田东彦称:

* 仍认为日本央行将继续评估经济上行和下行风险，并在必要时调整政策

* 讨论退出量化宽松举措还为时尚早

* 日本央行扩大量化宽松举措不会使退出该刺激政策变得更加艰难

* 扩大量化宽松举措与日本政府退休金投资基金(GPIF)投资策略调整无关

* 预计政府将朝着可持续的财政政策继续采取步骤 (完)
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