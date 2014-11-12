重温稿-路透调查：韩国央行11月政策会议料维持利率不变，关注美日央行政策

* 所有33位分析师预计11月13日将无利率变动

* 14位分析师预计韩国央行下一步将会降息，10人预期将升息

* 出口仍对经济成长构成支持，但通胀率和需求均疲弱

路透首尔11月11日 - 周二公布的路透调查结果显示，韩国央行周四料在月度政策会议上保持指标利率在2.0%不变，因该央行需评估10月降息效果，以及美国和日本的政策决定。

所有33位受访分析师认为，韩国央行将维持指标利率 不变。除了在金融危机期间，韩国央行从未连续几个月对利率作出过调整。

当被问及韩国央行下一步政策行动时，14位分析师预计该央行将会降息，最有可能在2015年初降息，10位则表示明年稍晚将会升息。

“市场认为经济状况不好。明年将持续蹒跚，政府也将继续作出相应的举措。”Korea Investment & Securities分析师Lee Jung-beom说。

韩国央行和其他亚洲国家央行一样，也在密切关注美国和日本的货币政策变化，因韩国经济面临的大部分风险来自于海外。

日本央行近期决定大幅扩大购债刺激措施，推动日圆大跌。这令韩国央行更加担忧，因其在避免韩国出口竞争力受损方面办法不多。

同时，路透调查显示，市场广泛预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在明年6月前开始升息。

韩国央行总裁李柱烈此前曾表示，降息对实体经济的作用有限，而企划财政部长官崔炅焕上周称利率决定不能仅仅基于汇率做出。

韩国10月出口增速略高于预期，贸易盈余创纪录，而进口大降，因原材料和资本财需求下降。

通胀率仍将顽固地低于央行目标区间的低端，显示内需低迷。10月百货商店与折扣店销售料连续第二个月下滑，消费者信心走软。