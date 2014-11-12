《HOME专栏》LME整改措施千呼万唤始出来，但未切中问题要害

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**仍缺对症良策**
许多读者无疑会觉得，早该这么做了。
但是，仓库运营商可能会有不同看法。即使他们赞同，也可能有一些代价。
LME在咨询文件中明确承认，仓库运营商可能提高租赁费用，以此来对出货与升水合约的新规定做出反应。
LME将让这些收费变得更加透明，建议仓库运营商在网站上公布所有相关收费，而不仅仅是目前向LME提供的最高租赁费和卡车上交货价格。
但LME无法限制那些收费。只要无法限制，LME与非LME仓储之间的脱节现象就将继续存在，而这是导致铝出库排队的核心因素。
从咨询文件中可以明显看出，LME以及幕后的FCA，正在把LME的交割职能纳入监管范围。
但LME与存储“LME”金属的“LME”仓库之间的关系仍然割裂。
仍然缺失对症良策。实际上，直到俄铝用尽依法上诉手段之后，我们甚至不知道LME是否也拥有这样的手段。(完)
(编译 李春喜/陈宗琦/朱晓军/张涛；审校 蔡美珍)
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