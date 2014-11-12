《HOME专栏》LME整改措施千呼万唤始出来，但未切中问题要害

**仍缺对症良策**

许多读者无疑会觉得，早该这么做了。

但是，仓库运营商可能会有不同看法。即使他们赞同，也可能有一些代价。

LME在咨询文件中明确承认，仓库运营商可能提高租赁费用，以此来对出货与升水合约的新规定做出反应。

LME将让这些收费变得更加透明，建议仓库运营商在网站上公布所有相关收费，而不仅仅是目前向LME提供的最高租赁费和卡车上交货价格。

但LME无法限制那些收费。只要无法限制，LME与非LME仓储之间的脱节现象就将继续存在，而这是导致铝出库排队的核心因素。

从咨询文件中可以明显看出，LME以及幕后的FCA，正在把LME的交割职能纳入监管范围。

但LME与存储“LME”金属的“LME”仓库之间的关系仍然割裂。

仍然缺失对症良策。实际上，直到俄铝用尽依法上诉手段之后，我们甚至不知道LME是否也拥有这样的手段。(完)