国际油市：布兰特原油期货跌向81美元，因对供应过剩的担忧占上风

“普遍看法是OPEC将不会采取任何行动，或者就算有行动，也不会大到足以对价格产生太大的影响，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。

0510 GMT时，12月布兰特原油期货 下跌0.50美元至每桶81.17美元。周二时下跌0.67美元，之前创下2010年9月以来最低位80.46美元。

美国原油期货 下跌0.51美元至77.43美元。

OptionsExpress市场分析师Ben Le Brun表示，供应过剩问题、OPEC是否减产的疑虑、以及美元走强打压亚洲盘价格。

利比亚一名官员说，示威者和石油公司高层已就解决欠薪争议展开协商，这个问题已阻挠了利比亚Hariga油港的出口。

根据路透调查，周三稍晚和周四公布的美国原油库存数据可能显示，11月7日为止的一周，美国原油库存料增加80万桶。(完)

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