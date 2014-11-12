国际油市：布兰特原油期货跌向81美元，因对供应过剩的担忧占上风

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“普遍看法是OPEC将不会采取任何行动，或者就算有行动，也不会大到足以对价格产生太大的影响，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。
0510 GMT时，12月布兰特原油期货 下跌0.50美元至每桶81.17美元。周二时下跌0.67美元，之前创下2010年9月以来最低位80.46美元。
美国原油期货 下跌0.51美元至77.43美元。
OptionsExpress市场分析师Ben Le Brun表示，供应过剩问题、OPEC是否减产的疑虑、以及美元走强打压亚洲盘价格。
利比亚一名官员说，示威者和石油公司高层已就解决欠薪争议展开协商，这个问题已阻挠了利比亚Hariga油港的出口。
根据路透调查，周三稍晚和周四公布的美国原油库存数据可能显示，11月7日为止的一周，美国原油库存料增加80万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 杜明霞/李婷仪)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。