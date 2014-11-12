更新版 1-台湾股市：收盘重挫近1.3%，市场忧虑中韩签署FTA的冲击

(新增分析师说法及细节)

路透台北11月12日 - 台湾股市周三收盘重挫近1.3%，表现明显弱于区域股市。分析师指出，主要反应对中韩签署FTA(自由贸易协议)的忧虑，且外资在期货操作翻空。

台湾加权股价指数 收报8,918.95点，跌1.28%。今日成交初值 为780.88亿台币，上交易日修正后为774.15亿。

〞经济面有中韩FTA的忧虑、技术面也趋向空头。〞凯基投顾分析师许高铭说。

他表示，股市成交量始终无法有效放大，这让外资在台股具备翻云覆雨的能力。外资已在期货翻空操作，大盘指数很有可能继续下探8,700-8,800点的波段颈线支撑，跌破就会进一步测试8,501的前波低位。

中国与韩国的自由贸易协定完成谈判，签订在即，台湾财政部长周三表示，这中长期将对台湾出口有负面影响，台湾应加紧脚步与中国洽签货品贸易协定。