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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 14:00 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：日本可能推迟上调消费税的报导影响市场走势

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* 美元/日圆跌0.35%，欧元/日圆跌0.36%，澳元/美元持平，新西兰元/美元涨0.33%

* 日股日经指数涨0.32%，中国沪综指升0.05%，美国10年期公债收益率报2.3586%

* 日本首相安倍拟推迟上调消费税，并于12月提前选举--媒体

* 新西兰央行维持房屋贷款限制，称奶制品价格下跌是一项担忧

* 中国同意到2030年达到CO2排放峰值，美国将排放量减四分之一 (完)

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