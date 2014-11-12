全球金融：英国监管当局在汇率调查中对五家银行处以17亿美元罚金

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦11月12日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)周三表示，对五家银行总计处以17亿美元的罚金，因这些银行在G10现汇交易业务中对业务操作控制不力。
根据和解条款，花旗 将支付3.58亿美元，汇丰控股 支付3.43亿美元，摩根大通 支付3.52亿美元，苏格兰皇家银行 支付3.44亿美元，瑞银集团 支付3.71亿美元。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。