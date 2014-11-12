版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 14:20 BJT

全球金融：英国监管当局在汇率调查中对五家银行处以17亿美元罚金

路透伦敦11月12日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)周三表示，对五家银行总计处以17亿美元的罚金，因这些银行在G10现汇交易业务中对业务操作控制不力。

根据和解条款，花旗 将支付3.58亿美元，汇丰控股 支付3.43亿美元，摩根大通 支付3.52亿美元，苏格兰皇家银行 支付3.44亿美元，瑞银集团 支付3.71亿美元。(完)

(编译 张涛；审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐