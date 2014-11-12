全球金融：美国CFTC因汇率操控问题对花旗等五家银行罚款14亿美元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦11月12日 - 美国监管机构商品期货交易委员会(CFTC)对五家银行处以逾14亿美元罚金，因这些银行涉嫌操控汇率。
CFTC称，已对花旗 和摩根大通 分别处以3.1亿美元罚金，对苏格兰皇家银行 和瑞银集团 分别罚款2.9亿美元，对汇丰控股 罚款2.75亿美元。
英国监管当局周三对这五家银行处以17亿美元罚金。
CFTC称，处以罚款是因为这些银行“试图操控，以及协助并教唆其他银行操控全球指标汇率，以便让某些交易商从中牟利。”(完)
(编译 艾茂林; 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。