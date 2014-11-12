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市场报道 | 2014年 11月 12日 星期三 14:17 BJT

英国金融：金融市场行为监管局称，将继续调查巴克莱外汇交易

路透伦敦11月12日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)周三表示：

* 外汇调查涉及到巴克莱

* 对巴克莱的调查设定到该行的G10现汇业务和其他外汇业务(完)
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