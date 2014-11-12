英国金融：央行称外汇调查结果显示央行官员未涉不法

英国央行表示，一位官员察觉到银行交易员为了“撮合”目的而共享客户下单讯息，这不一定是错误的，但可能增加了不当行为的可能性。

英国央行表示，尽管对于这样的作法感到不自在，但该官员并未将此事扩大，此外，该官员并未察觉到这类行为的具体例子。