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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 15:05 BJT

英国金融：央行称外汇调查结果显示央行官员未涉不法

英国央行表示，一位官员察觉到银行交易员为了“撮合”目的而共享客户下单讯息，这不一定是错误的，但可能增加了不当行为的可能性。

英国央行表示，尽管对于这样的作法感到不自在，但该官员并未将此事扩大，此外，该官员并未察觉到这类行为的具体例子。

另一方面，英国财政大臣欧思邦表示，英国正采取严厉行动来清理少数人的腐化问题，如此才能有一个为大众运作的金融体系。英国监管机构针对这一金融危机所做出的回应，意味着“世界可以对英国金融市场的诚信度充满信心。”(完) (编译 张明钧/戴素萍 审校 于春红)
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