英国金融：央行称外汇调查结果显示央行官员未涉不法

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
英国央行表示，一位官员察觉到银行交易员为了“撮合”目的而共享客户下单讯息，这不一定是错误的，但可能增加了不当行为的可能性。
英国央行表示，尽管对于这样的作法感到不自在，但该官员并未将此事扩大，此外，该官员并未察觉到这类行为的具体例子。
另一方面，英国财政大臣欧思邦表示，英国正采取严厉行动来清理少数人的腐化问题，如此才能有一个为大众运作的金融体系。英国监管机构针对这一金融危机所做出的回应，意味着“世界可以对英国金融市场的诚信度充满信心。”(完) (编译 张明钧/戴素萍 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。