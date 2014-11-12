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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 14:26 BJT

离岸人民币：台湾央行称关注香港取消每日2万元人民币兑换上限措施

路透台北11月12日 - 台湾央行官员周三表示，已注意到香港将自下周一起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限的措施，对此十分“关注”。

该名官员指出，此前大陆人行已对台湾表示，如果香港取消居民每日2万元人民币兑换上限，台湾就有机会跟进。

〞台湾是不是马上跟进，还在确认当中，...但我们很关注。〞上述官员说。

香港金融管理局（HKMA）周三稍早称，自下周一（17日）起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限。 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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