离岸人民币：台湾央行称关注香港取消每日2万元人民币兑换上限措施

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月12日 - 台湾央行官员周三表示，已注意到香港将自下周一起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限的措施，对此十分“关注”。
该名官员指出，此前大陆人行已对台湾表示，如果香港取消居民每日2万元人民币兑换上限，台湾就有机会跟进。
〞台湾是不是马上跟进，还在确认当中，...但我们很关注。〞上述官员说。
香港金融管理局（HKMA）周三稍早称，自下周一（17日）起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限。 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。