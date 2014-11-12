版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 14:21 BJT

韩国股市：小幅收高，造船和石化类股获得逢低买盘的提振

路透首尔11月12日 - 韩国股市周三小幅收高，因投资者逢低买入造船和石化等近期走势落后的个股。

韩股综合股价指数(KOSPI) 上涨0.22%，收报1,967.27点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐