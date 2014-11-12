《中国债市每日综述》现券收益率反弹国债期货带量下行，观望中买气犹在

* 现券收益率和IRS双双反弹

* 国债期货成交再破万手，价格续跌

* 债市调整在预期之内，观望中买气犹存

路透上海11月12日 - 中国银行间债市周三进一步走弱，现券收益率和利率互换(IRS)均有不同程度反弹，国债期货主力合约则在成交续破万手的同时，价格续跌。

交易员称，长期看多预期对现券形成支撑，买气犹未消散，这导致现券收益率盘中不断反复和双向波动。短期来看，买卖盘在收益率反弹幅度上的博弈，将左右市况，当然也要观望10月信贷数据等更多信息。

北京一银行交易员表示，今日现券收益率在双向波动中有所上行，“反弹了一下，又回去不少，反弹的动力不足，很快买盘就出来了。”

剩余期限近10年的国开行固息债140205券最新报价 在3.9300%/3.8500%，上日尾盘为3.8600%/3.8200%。

不过上海一银行交易员认为，虽然盘中买气未断，但目前来看，近期市场交投情绪化较为严重，不排除收益率继续向上调整的可能，因此建议暂时以观望为主。

据路透统计，本周仅在周五有一期国债招标，而无政策性金融债等其他主要利率产品发行，一级市场消息寡淡。数据方面，央行可能在本周稍后时间段，公布10月新增信贷及社会融资等金融数据。

IRS今日亦全线走高。七天期回购基准的IRS收盘曲线 显示，一年和五年期品种最佳买卖报价均值，较上日上涨4-5个基点(bp)。

国债期货市场上，中金所五年期国债期货主力合约TF1503 今日收报97.200元人民币，较上日结算价下跌0.248元，或0.25%。成交量续破万手，为12,143手。

**资金面波澜不兴**

银行间资金市场周三主要回购利率 变化不大，资金面波澜不兴，供需相对平衡。随着APEC会议的放假调休进入尾声，大行交易员陆续结束轮休，市场成交也将渐回归正常水平。

交易员并认为，月内尚见不到对资金面冲击明显的因素，流动性近期料延续稳势。

“比较平稳，有借有出，接下来有缴税，不过月度缴税应该不会有太大影响，”上海一银行交易员称。

另一上海的银行交易员则谈到，近期回购利率保持小幅下降步伐，但下行动力显不足，比如七天期品种在3%附近有明显阻力，若要进一步打开下行空间，仍需更多政策面或消息面的刺激。

中国11月5日-11日在北京主办2014年APEC(亚太经合组织)领导人会议周活动，为保证会议顺利举行，11月7日-12日，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体进行调休放假。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为9,576.68亿元，较上日的8,402.13亿元续增逾一成；其中，隔夜品种成交7,618.59亿元，上日为7,009.07亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4889 2.5102 -2.13 7,618.59

七天 3.1295 3.1213 +0.82 1,671.31

14天 3.4574 3.4803 -2.29 201.60

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.4500 1.6550 +79.50 3,055.35

七天 3.1000 2.5150 +58.50 386.02

14天 3.3650 3.0600 +30.50 27.18

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5600 2.5900 -3.00 --

七天 3.1700 3.1400 +3.00 --

14天 3.4500 3.4900 -4.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.4830 2.4930 -1.00 --

七天 3.0693 3.0740 -0.47 --

三个月 4.2880 4.3510 -6.30 --