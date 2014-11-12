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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 14:44 BJT

日本央行：将继续监控日债市场走势--总裁黑田东彦

路透东京11月12日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示：

* 将继续监控日债市场走势，采取措施确保市场稳定

* QE不是为政府支出融资，而是为了实现物价目标

* 利率大幅变动可能影响财政政策，因此财政纪律很重要 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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