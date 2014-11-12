澳洲个股：必和必拓取消出售Nickel West后，加速为其锁定供应--消息

路透悉尼11月12日 - 行业消息人士说，澳洲矿业巨擘必和必拓 正加倍努力为其澳洲Nickel West部门锁定供应。该公司周三甫因无合适买家而取消出售Nickel West。

矿业消息人士说，必拓已加快和小型矿企进行供应谈判，这些小矿企有能力出货Nickel West加工所需高度含镍矿石。Nickel West所生产的供应在全球的占比为5%。

这些人士说，这可能导致必和必拓把明年的产量预估上调，高于今年的95,000吨，因Nickel West最大产能水平有110,000吨。

“比起以往任何时候，现在必和必拓最想尽快、尽可能锁定新供应协议，并把业务极大化。一位熟悉Nickel West的矿业主管说。

这位高层说，谈判可能聚焦于Sirius Resources NL ，在三年内开始每年供应最多26,000吨精镍。Sirius Resources NL目前正与数家炼厂进行协商。(完)