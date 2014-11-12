澳洲个股：必和必拓取消出售Nickel West后，加速为其锁定供应--消息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透悉尼11月12日 - 行业消息人士说，澳洲矿业巨擘必和必拓 正加倍努力为其澳洲Nickel West部门锁定供应。该公司周三甫因无合适买家而取消出售Nickel West。
矿业消息人士说，必拓已加快和小型矿企进行供应谈判，这些小矿企有能力出货Nickel West加工所需高度含镍矿石。Nickel West所生产的供应在全球的占比为5%。
这些人士说，这可能导致必和必拓把明年的产量预估上调，高于今年的95,000吨，因Nickel West最大产能水平有110,000吨。
“比起以往任何时候，现在必和必拓最想尽快、尽可能锁定新供应协议，并把业务极大化。一位熟悉Nickel West的矿业主管说。
这位高层说，谈判可能聚焦于Sirius Resources NL ，在三年内开始每年供应最多26,000吨精镍。Sirius Resources NL目前正与数家炼厂进行协商。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。