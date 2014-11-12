更新版 1-汽车产业：现代和起亚汽车计划到2020年将环保车型增至22款

(新增分析师评论)

路透首尔11月12日 - 现代汽车 和起亚汽车 计划到2020年将环保车型增加两倍。外界对于两家公司车型的环保性能表现以及燃油经济性的竞争力上存在担心，但现代和起亚试图通过此举加以应对。

现代最新一代捷恩斯(Genesis)和起亚秀尔(Soul)的燃油里程低于前款，而且它们在美国因夸大燃油效率被罚款约3.50亿美元，这使投资者感到担忧。

一周前，这两家公司表示到2020年将把汽车燃油效率提高25%，达到美国、欧洲和韩国的排放标准。

根据周三公布的计划，到2020年，现代和起亚的环保车型将从现在的七款“至少”提高到22款。