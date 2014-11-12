更新版 1-汽车产业：现代和起亚汽车计划到2020年将环保车型增至22款

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(新增分析师评论)
路透首尔11月12日 - 现代汽车 和起亚汽车 计划到2020年将环保车型增加两倍。外界对于两家公司车型的环保性能表现以及燃油经济性的竞争力上存在担心，但现代和起亚试图通过此举加以应对。
现代最新一代捷恩斯(Genesis)和起亚秀尔(Soul)的燃油里程低于前款，而且它们在美国因夸大燃油效率被罚款约3.50亿美元，这使投资者感到担忧。
一周前，这两家公司表示到2020年将把汽车燃油效率提高25%，达到美国、欧洲和韩国的排放标准。
根据周三公布的计划，到2020年，现代和起亚的环保车型将从现在的七款“至少”提高到22款。
“我们设定的内部目标是成为全球环保型车市场中的第二大厂商，预计2020年我们生产的节能环保车型将从今年的220万辆提高到640万辆。”现代和起亚在一份联合声明中称。(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。