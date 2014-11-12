中国股市：沪综指收升1%至三年新高，中小盘股领涨激发市场人气

路透北京11月12日 - 中国股市沪综指周三收升1%至三年新高。分析师指出，近日市场热点轮动较快，市场情绪波动较大，盘面保持震荡，上海本地股和中小盘股今日领涨大盘，次新股兰石重装 连续涨停亦有效激发市场人气。

沪综指 收报2,494.476点，涨24.803点或1.0%；此前收盘高点为2011年11月15日2,529.76点；上证A股今日成交2,153亿元人民币，较前日3,309亿减四成半。

“今天真正的热点是出现在上海，迪斯尼相关股把上海板块带动起来了，另外次新股的炒作今天特别厉害。”方正证券策略分析师陈敏称。

湘财证券策略分析师朱礼旭则认为，本轮市场上涨主要受消息刺激驱动，随着“一带一路”、沪港通等消息的逐渐明朗，市场上行的动力逐渐减弱。同时从历史数据来看，巨额成交量经常伴随着行情的阶段性拐点。

陆家嘴 收报涨停，兰石重装 亦涨停报收，该股自今年10月9日上市以来共收获24个涨停板，创下新的涨停纪录；上证银行股指数 则收跌0.25%，中国银行 收跌2.22%。。