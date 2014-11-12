中国股市：沪综指收升1%至三年新高，中小盘股领涨激发市场人气

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月12日 - 中国股市沪综指周三收升1%至三年新高。分析师指出，近日市场热点轮动较快，市场情绪波动较大，盘面保持震荡，上海本地股和中小盘股今日领涨大盘，次新股兰石重装 连续涨停亦有效激发市场人气。
沪综指 收报2,494.476点，涨24.803点或1.0%；此前收盘高点为2011年11月15日2,529.76点；上证A股今日成交2,153亿元人民币，较前日3,309亿减四成半。
“今天真正的热点是出现在上海，迪斯尼相关股把上海板块带动起来了，另外次新股的炒作今天特别厉害。”方正证券策略分析师陈敏称。
湘财证券策略分析师朱礼旭则认为，本轮市场上涨主要受消息刺激驱动，随着“一带一路”、沪港通等消息的逐渐明朗，市场上行的动力逐渐减弱。同时从历史数据来看，巨额成交量经常伴随着行情的阶段性拐点。
陆家嘴 收报涨停，兰石重装 亦涨停报收，该股自今年10月9日上市以来共收获24个涨停板，创下新的涨停纪录；上证银行股指数 则收跌0.25%，中国银行 收跌2.22%。。
沪深300指数 收报2,594.318点，涨1.4%；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,587.0点，涨1.60%，成交921,609手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。