日韩经济指标预测--11月13日-11月20日****

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月10日当周 11月12日(三) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 -- 正8 2350 日本企业物价指数(较前月) 10月 -0.4% -0.1% (较上年同期) +3.3% +3.5% 2350 日本核心机械订单(较前月) 9月 -1.9% +4.7% (较上年同期) -1.3% -3.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,066 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超9,047 11月13日(四) 0100 韩国央行利率决定 11月 2.00% 2.00% 0430 日本工业生产 9月修正值 -- +2.7% 产能利用率指数(较前月) -- -1.7% 11月14日(五) 暂无重要数据。 11月16日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.5% -1.8% (环比年率) +2.1% -7.1% 11月17日当周 11月17日(一) 暂无重要数据。 11月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 -- -0.4% (较前月) -- -0.3% 11月19日(三) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 10月 -- 逆差9,583 出口(较上年同期) -- +6.9% 进口(较上年同期) -- +6.2% 11月20日(四) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 52.8 (完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。