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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 07:22 BJT

****日韩经济指标预测--11月13日-11月20日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 
     
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值        前值 

    11月10日当周     

    11月12日(三)
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数         11月            --         正8
    2350 日本企业物价指数(较前月)                   10月           -0.4%      -0.1%
                         (较上年同期)                              +3.3%      +3.5%
    2350 日本核心机械订单(较前月)                    9月           -1.9%      +4.7%
                     (较上年同期)                                  -1.3%      -3.3%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                  前周             --    买超8,066
             外资投资日本股票(亿日圆)                               --    买超9,047    
    
    11月13日(四)
    0100 韩国央行利率决定                           11月           2.00%      2.00%
    0430 日本工业生产                            9月修正值          --        +2.7%
             产能利用率指数(较前月)                                 --        -1.7%
    
    11月14日(五)
    暂无重要数据。
    
    11月16日(日)
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)             第三季          +0.5%      -1.8%
                              (环比年率)                           +2.1%      -7.1% 
    
    11月17日当周
    
    11月17日(一)
    暂无重要数据。
    
    11月18日(二)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)          10月          --        -0.4%
                                (较前月)                            --        -0.3%
    
    11月19日(三)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         10月          --    逆差9,583
                 出口(较上年同期)                                   --        +6.9%
                 进口(较上年同期)                                   --        +6.2%
    
    11月20日(四)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)             11月初值         --         52.8 (完)
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