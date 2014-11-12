英国金融：央行解聘违规首席外汇交易员，但称与外汇调查无关

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
英国央行首席交易员3月被停职，当时央行正在调查央行官员可能对外汇交易员涉嫌操控指标汇率知道多少。该首席交易员于周二被解聘。
英国央行表示，旗下监管委员会委托的调查结果显示，在与外汇交易丑闻相关的指控中，英国央行官员并未涉入不法，亦无不当行为。
英美监管当局宣布，就汇率操控一事对五家银行处以罚金。(完)
(编译 王洋/艾茂林; 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。