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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 15:23 BJT

英国金融：央行解聘违规首席外汇交易员，但称与外汇调查无关

英国央行首席交易员3月被停职，当时央行正在调查央行官员可能对外汇交易员涉嫌操控指标汇率知道多少。该首席交易员于周二被解聘。

英国央行表示，旗下监管委员会委托的调查结果显示，在与外汇交易丑闻相关的指控中，英国央行官员并未涉入不法，亦无不当行为。

英美监管当局宣布，就汇率操控一事对五家银行处以罚金。(完)

(编译 王洋/艾茂林; 审校 张涛)
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