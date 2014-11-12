背景资料：花旗等五家银行因涉嫌汇率操控，付出34亿美元和解代价

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦11月12日 - 全球五大银行因涉及操纵汇率而遭到英国、美国及瑞士当局惩处，五家银行需支付的罚金或者缴回的不法所得共计将近34亿美元。
以下为英国金融市场行为监管局(FCA)、美国商品期货交易委员会(CFTC)、瑞士金融市场监管机构Finma对这些银行的罚金明细。
瑞银 --7.99亿美元。(FCA罚款3.71亿美元，CFTC罚款2.90亿美元，并上缴1.38亿美元不法所得予瑞士Finma。)
花旗 --6.68亿美元。(FCA罚款3.58亿美元，CFTC罚款3.10亿美元)
摩根大通 --6.62亿美元。(FCA罚款3.52亿美元，CFTC罚款3.10亿美元)
苏格兰皇家银行 --6.34亿美元。(FCA罚款3.44亿美元，CFTC罚款2.90亿美元)
汇丰控股 --6.18亿美元。(FCA罚款3.43亿美元，CFTC罚款2.75亿美元)。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。