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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 15:27 BJT

背景资料：花旗等五家银行因涉嫌汇率操控，付出34亿美元和解代价

路透伦敦11月12日 - 全球五大银行因涉及操纵汇率而遭到英国、美国及瑞士当局惩处，五家银行需支付的罚金或者缴回的不法所得共计将近34亿美元。

以下为英国金融市场行为监管局(FCA)、美国商品期货交易委员会(CFTC)、瑞士金融市场监管机构Finma对这些银行的罚金明细。

瑞银 --7.99亿美元。(FCA罚款3.71亿美元，CFTC罚款2.90亿美元，并上缴1.38亿美元不法所得予瑞士Finma。)

花旗 --6.68亿美元。(FCA罚款3.58亿美元，CFTC罚款3.10亿美元)

摩根大通 --6.62亿美元。(FCA罚款3.52亿美元，CFTC罚款3.10亿美元)

苏格兰皇家银行 --6.34亿美元。(FCA罚款3.44亿美元，CFTC罚款2.90亿美元)

汇丰控股 --6.18亿美元。(FCA罚款3.43亿美元，CFTC罚款2.75亿美元)。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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