更新版1-全球金融：监管机构因汇率操纵案判罚瑞银等五大银行34亿美元

其他奖金是基本薪资2倍以上的银行员工则必须经过批准流程。

FINMA已经开始就瑞银集团11名前任及现职员工强制执行。

各界原先预期汇市中另一重要业者巴克莱 将会成为加入和解的一员，不过FCA表示对巴克莱的调查仍持续进行。

这是FCA首度进行集体和解，总和解金额逾17亿美元，超过先前因操纵利率而裁罚的4.6亿英镑，反应出政界及公众要求银行业对不当行为负起责任承担罪责；各界指责银行业者是引爆2008年信贷危机的元凶。

美国CFTC就试图操纵一事对五家银行业者罚款超过14亿美元。(完)