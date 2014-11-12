更新版1-全球金融：监管机构因汇率操纵案判罚瑞银等五大银行34亿美元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
其他奖金是基本薪资2倍以上的银行员工则必须经过批准流程。
FINMA已经开始就瑞银集团11名前任及现职员工强制执行。
各界原先预期汇市中另一重要业者巴克莱 将会成为加入和解的一员，不过FCA表示对巴克莱的调查仍持续进行。
这是FCA首度进行集体和解，总和解金额逾17亿美元，超过先前因操纵利率而裁罚的4.6亿英镑，反应出政界及公众要求银行业对不当行为负起责任承担罪责；各界指责银行业者是引爆2008年信贷危机的元凶。
美国CFTC就试图操纵一事对五家银行业者罚款超过14亿美元。(完)
(编译 张涛/张明钧; 审校 王洋/于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。