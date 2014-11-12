金属期市：伦敦期铜小跌，期锌受到秘鲁罢工的支撑

但Ayers Alliance的投资总监Jonathan Barratt认为，铜价料将在未来三到六个月得到提振，因日本、欧元区和中国实施的刺激举措将扶助工业并推高需求。

上海期交所主力1月期铜合约 小幅上涨0.1%，报每吨47,320元人民币。

全球最大的铜生产商--智力的Codelco将销往中国的2015年定期船货的价格定为每吨升水133美元，升水的下降反映出明年供应增多的预期。（完）

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