金属期市：伦敦期铜小跌，期锌受到秘鲁罢工的支撑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
但Ayers Alliance的投资总监Jonathan Barratt认为，铜价料将在未来三到六个月得到提振，因日本、欧元区和中国实施的刺激举措将扶助工业并推高需求。
上海期交所主力1月期铜合约 小幅上涨0.1%，报每吨47,320元人民币。
全球最大的铜生产商--智力的Codelco将销往中国的2015年定期船货的价格定为每吨升水133美元，升水的下降反映出明年供应增多的预期。（完）
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。