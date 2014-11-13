新债招标：台湾台电五年无担债以1.46%定价，符合市场预期

人民币衍生品：美元掉期曲线续上移，期权隐含波动率创约一年半新低
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
路透台北11月13日 - 台湾最大公司债发行单位--台电周四表示，本次无担保公司债标售五年券得标利率为1.46%，符合市场预期。发行金额48亿台币，高于30亿的原预定发行额。
台电并指出，三年券得标利率为1.10%，发行金额15.5亿；七年券得标利率为1.77%，发行金额32亿；10年券得标利率为2.02%，发行金额48亿台币。台电本次公司债总共发行143.5亿台币，高于100亿台币的预期发行金额。
市场此前预估，台电三年期公司债得标利率料落在1.10-1.15%附近；五、七、10年期债得标利率各预计在1.42-1.46%、1.70-1.75%以及1.95-2.00%。
台电前次是在9月标售公司债，三年券得标利率1.10%，发行金额16亿台币；五年券得标利率1.42%，发行金额15亿；七年券得标利率1.77%，发行金额32亿台币；10年券得标利率1.99%，发行金额35.5亿台币。
台电本次预定发行总额度100亿台币，其中三年期预定发行20亿台币、五年期预定发行30亿台币、七年期预定发行20亿台币、10年期预定发行30亿台币。增额不超过原订金额的60%，减额以不超过原订金额的50%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1