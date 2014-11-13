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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 11:16 BJT

新债招标：台湾台电五年无担债以1.46%定价，符合市场预期

路透台北11月13日 - 台湾最大公司债发行单位--台电周四表示，本次无担保公司债标售五年券得标利率为1.46%，符合市场预期。发行金额48亿台币，高于30亿的原预定发行额。

台电并指出，三年券得标利率为1.10%，发行金额15.5亿；七年券得标利率为1.77%，发行金额32亿；10年券得标利率为2.02%，发行金额48亿台币。台电本次公司债总共发行143.5亿台币，高于100亿台币的预期发行金额。

市场此前预估，台电三年期公司债得标利率料落在1.10-1.15%附近；五、七、10年期债得标利率各预计在1.42-1.46%、1.70-1.75%以及1.95-2.00%。

台电前次是在9月标售公司债，三年券得标利率1.10%，发行金额16亿台币；五年券得标利率1.42%，发行金额15亿；七年券得标利率1.77%，发行金额32亿台币；10年券得标利率1.99%，发行金额35.5亿台币。

台电本次预定发行总额度100亿台币，其中三年期预定发行20亿台币、五年期预定发行30亿台币、七年期预定发行20亿台币、10年期预定发行30亿台币。增额不超过原订金额的60%，减额以不超过原订金额的50%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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