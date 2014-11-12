《路透晚报》--11月12日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数触及七年新高，因有报导称首相将推迟上调消费税

日本股市周三上涨，因日本首相安倍晋三将推迟上调消费税并提前选举的报导让投资者感到鼓舞。日经指数收高0.4%至17,197.05点，创2007年10月来最高。

--中国股市：沪综指收升1%至三年新高，中小盘股领涨激发市场人气

中国股市沪综指收升1%至三年新高。分析师指出，近日市场热点轮动较快，市场情绪波动较大，盘面保持震荡。沪综指收报2,494.476点，涨24.803点或1.0%。

--香港股市：收高，香港居民人民币兑换限制取消为市场注入活力

香港股市上扬，受助于中资金融股表现，之前香港金融管理局（HKMA）宣布将取消香港居民每日2万元人民币兑换上限，以便沪港通及其他人民币金融交易。恒生指数上涨129.9点，或0.6%，收报23,938.18点。恒生国企指数上涨77.7点，或0.7%，收报10,729.76点。

--汇市：日圆弹离七年低点，日官员讲话为提前选举传闻降温

日圆兑美元从七年低点反弹，此前日本政府官员讲话，为日本首相安倍晋三将在12月提前大选的传闻降温。0847GMT，美元兑日圆跌0.48%，报115.20；欧元兑美元上涨0.02%，报1.2475美元。瑞郎兑欧元报1.2025。

--金属期市：伦敦期铜小跌，期锌受到秘鲁罢工的支撑

伦敦期铜下滑，期锌价格则因秘鲁一矿场罢工而得到支撑。0848GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.06%，报6,688美元。上海期交所主力1月期铜合约小幅上涨0.1%，报每吨47,320元人民币。

--国际油市：布兰特原油期货跌向81美元，因对供应过剩的担忧占上风

布兰特原油期货跌向每桶81美元，略高于四年低位，因有关石油供应过剩的担忧，超过对乌克兰和利比亚地缘政治问题及供应中断的担忧。0849GMT时，12月布兰特原油期货下跌0.66%，报81.10美元。美国原油期货跌0.74%，报77.36美元。

--全球金市：金价守住涨幅，投资者担心美元走高令黄金难以上涨

黄金守住隔夜涨幅，但可能难以延续涨势，因美元接近四年高位，且黄金基金持仓量下滑也未见缓和迹象。0851GMT，现货金几近持平报1,165.20美元。