台湾经济：美中资讯科技产品降税谈判共识将有利台湾--经济部

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月12日 - 台湾经济部周三表示，美国和中国在资讯科技产品消除关税的谈判(ITA II)中取得突破，针对约200项产品达成降税共识，其中包括对台湾很重要的积体电路、液晶装置等产业；据此估计台湾一年出口关税的减让可达8.16亿美元。
美国贸易代表弗罗曼周二表示，中国与美国已在信息科技产品消除关税的谈判中取得突破。
经济部一位不愿具名的官员进一步解释，经过近一年的努力，美、中本次针对资讯科技产品扩大谈判达成共识，未来参与ITA II谈判的27个谈判成员--包括台湾等其他会员国，将继续回到WTO，完成后续的协商。
〞很快的，我相信12月就会开这个会。〞前述不愿具名官员表示。但他不愿猜测此项协议何时可达成所有成员国的共识，但他估计，这些产品将会在协商完成签订后即刻可将关税降至零。
只不过，经济部也表示，根据了解目前占台湾产业分量很重的--面板产业并不在这近200项产品的清单中，未来就算回到WTO的复边谈判，此项目被重新列入降税清单的可能性仍然很低。
经济部表示，现行的资讯科技协定(ITA I)系于1997年生效，参与国将资通讯、半导体、电子零组件等电子产业及半导体制程设备业之上下游产品之关税降为零，对促进IT产业自由化与全球经济发展有重要贡献。
经济部称，ITA I协定生效后为台湾的IT产业发展带来显着效益；据统计，台湾IT产品贸易额由1996年的477亿美元，成长至2012年的1,538亿美元。目前ITA I协定有78个参与国，其IT产品贸易量占全球约97%。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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