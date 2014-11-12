全球金市：金价守住涨幅，投资者担心美元走高令黄金难以上涨

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“我认为金价没有上涨理由，因为美元和股市如此强劲，而且升息即将到来，”香港一贵金属交易商称。
0718 GMT，现货金 小涨0.3%至每盎司1,168.30美元，周二因美元走软而攀升1.2%。
黄金上周触及四年半低点$1,131.85美元，1,180美元附近有强大阻力，这也是10月31日以来黄金持续遭遇抛盘的关键技术位。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1168.3 3.9 0.33
现货银 15.71 0.03 0.19
现货铂金 1208 5.2 0.43
现货钯金 775.45 7.45 0.97
COMEX期金 1167.5 4.5 0.39
COMEX期银 15.72 0.042 0.27
汇率
欧元/美元 1.2491
美元指数 87.441
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) (编译 洪曦/朱晓军；审校 张明钧)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。