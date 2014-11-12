全球金市：金价守住涨幅，投资者担心美元走高令黄金难以上涨

“我认为金价没有上涨理由，因为美元和股市如此强劲，而且升息即将到来，”香港一贵金属交易商称。

0718 GMT，现货金 小涨0.3%至每盎司1,168.30美元，周二因美元走软而攀升1.2%。

黄金上周触及四年半低点$1,131.85美元，1,180美元附近有强大阻力，这也是10月31日以来黄金持续遭遇抛盘的关键技术位。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1168.3 3.9 0.33

现货银 15.71 0.03 0.19

现货铂金 1208 5.2 0.43

现货钯金 775.45 7.45 0.97

COMEX期金 1167.5 4.5 0.39

COMEX期银 15.72 0.042 0.27

汇率

欧元/美元 1.2491

美元指数 87.441