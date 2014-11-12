全球金融：外汇操纵裁罚结果出炉后，官方及各大行库反应汇整

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
摩根大通 ：
今日和解声明中列出的交易员行为无法容许的。
我们除了对自身的系统和管控举措做出了明显的改善，还花费了大量时间来强化对员工要求的行为准则高标准。尽管和解声明中确认了我们在这方面取得的进展，但我们还在进一步加强培训和改善，且将一直被列为公司的重点。
花旗集团 ：
花旗在意识到本行的外汇业务存在问题后，就迅速采取了行动，我们已经对自身的系统、管控和监督过程做出了改变，以更好的防范不当行为。（完）
(编译/审校 张明钧/于春红/艾茂林/朱晓军/高琦/张涛/蔡美珍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。