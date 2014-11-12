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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 16:08 BJT

全球金融：外汇操纵裁罚结果出炉后，官方及各大行库反应汇整

摩根大通 ：

今日和解声明中列出的交易员行为无法容许的。

我们除了对自身的系统和管控举措做出了明显的改善，还花费了大量时间来强化对员工要求的行为准则高标准。尽管和解声明中确认了我们在这方面取得的进展，但我们还在进一步加强培训和改善，且将一直被列为公司的重点。

花旗集团 ：

花旗在意识到本行的外汇业务存在问题后，就迅速采取了行动，我们已经对自身的系统、管控和监督过程做出了改变，以更好的防范不当行为。（完）

(编译/审校 张明钧/于春红/艾茂林/朱晓军/高琦/张涛/蔡美珍)
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