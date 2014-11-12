《分析》10月市场震荡，可能是明年投资市场大戏预演

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
这种想法在一定程度上解释了，为什么12个月前做出的股市温和预测那么准确，尽管美联储一年来逐步结束购债，且乌克兰、叙利亚和伊拉克等地政治动荡不已，甚至西非还爆发了埃博拉疫情。
实质经济成长与营收增长一直难寻，但企业持续削减成本，确保了第三季欧美上市企业获利实现了10-12%的同比增长。
同时，发达市场股票2014年迄今回报率超过了8%，而由于美国投资者考虑留在国内投资，加上美元升值10%，帮助美国股票再度有突出的表现。
大宗商品重挫，而公债及公司债走势强劲，明显与通胀平缓主题有关，即使难以媲美新兴及前沿市场股票6-12%的涨幅。
10年期美国公债10月波动剧烈，让多数人措手不及，但回报率仍超过8%，而德国公债和上海A股的回报则双双高于13%。
“你应该尽可能地多样化投资，尤其是因为不能通过持有现金而实现充分自保，”Pioneer的Lombardo表示，“这样就得改变投资组合中的债券颜色。你可能讨厌美国公债，但现在其它地方的回报都这么低，而且投资也需要多元化，所以它们也应占有一席之地。”(完)
(编译 李春喜/朱晓军/王洋/张涛；审校 蔡美珍/张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。