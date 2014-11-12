《分析》10月市场震荡，可能是明年投资市场大戏预演

这种想法在一定程度上解释了，为什么12个月前做出的股市温和预测那么准确，尽管美联储一年来逐步结束购债，且乌克兰、叙利亚和伊拉克等地政治动荡不已，甚至西非还爆发了埃博拉疫情。

实质经济成长与营收增长一直难寻，但企业持续削减成本，确保了第三季欧美上市企业获利实现了10-12%的同比增长。

同时，发达市场股票2014年迄今回报率超过了8%，而由于美国投资者考虑留在国内投资，加上美元升值10%，帮助美国股票再度有突出的表现。

大宗商品重挫，而公债及公司债走势强劲，明显与通胀平缓主题有关，即使难以媲美新兴及前沿市场股票6-12%的涨幅。

10年期美国公债10月波动剧烈，让多数人措手不及，但回报率仍超过8%，而德国公债和上海A股的回报则双双高于13%。

“你应该尽可能地多样化投资，尤其是因为不能通过持有现金而实现充分自保，”Pioneer的Lombardo表示，“这样就得改变投资组合中的债券颜色。你可能讨厌美国公债，但现在其它地方的回报都这么低，而且投资也需要多元化，所以它们也应占有一席之地。”(完)