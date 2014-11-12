表格：外资在韩国股市卖超269亿韩元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔11月12日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市卖超269亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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11月12日 -26.9 -22.2 -32.4
11月11日 111.3 -48.1 -127.4
11月10日 41.0 -4.8 -79.6
11月7日 -97.5 76.8 -4.8
11月6日 -68.1 161.0 -135.1
11月5日 -136.5 188.1 -86.9
11月4日 -25.8 -48.7 35.1
11月3日 -4.4 -103.4 61.6
10月31日 279.5 -292.3 -42.4
10月30日 -22.7 -137.6 147.4
10月29日 123.4 276.2 -407.0
10月28日 -147.8 43.8 109.2
10月27日 -9.7 98.5 -95.4
10月24日 356.7 395.2 103.6
10月23日 -193.5 123.1 66.9
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本月以来 -206.9 198.8 -369.6
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今年以来 5,392.6 -3,310.1 -314.2
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。