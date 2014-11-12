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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 16:17 BJT

德国经济：第三季企稳，趋势仍为稍微向上--经济部月报

“部分由于特殊因素，国内生产总值(GDP)在第二季略微萎缩后，根据我们所见的指标，经济在第三季至少已经企稳，”报告称。

“总而言之，德国经济继续复苏，但第四季经济势头没有明显加快的迹象。”

第三季GDP数据将于周五出炉。据路透调查的预估值，德国经济第三季料较前季成长0.1%，同比增长1.0%。(完) (编译 张明钧/朱晓军；审校 于春红)
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