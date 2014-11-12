德国经济：第三季企稳，趋势仍为稍微向上--经济部月报

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“部分由于特殊因素，国内生产总值(GDP)在第二季略微萎缩后，根据我们所见的指标，经济在第三季至少已经企稳，”报告称。
“总而言之，德国经济继续复苏，但第四季经济势头没有明显加快的迹象。”
第三季GDP数据将于周五出炉。据路透调查的预估值，德国经济第三季料较前季成长0.1%，同比增长1.0%。(完) (编译 张明钧/朱晓军；审校 于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。