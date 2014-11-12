中印贸易：印度考虑提高钢铁进口关税，以限制中国船货--印度部长

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新德里11月12日 - 印度钢铁和矿业部长Narendra Singh Tomar周三表示，印度考虑提高钢铁进口关税，因为从中国售往印度的船货大增，相关决定可能在未来两三天里做出。
中国是全球最大的钢铁生产国。印度在4-9月期间从中国进口的钢铁数量较上年同期增加了一倍，尽管印度国内有充足的产能来满足自身需求。JSW Steel Ltd 等钢铁厂商呼吁政府提高进口关税。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。