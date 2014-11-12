中印贸易：印度考虑提高钢铁进口关税，以限制中国船货--印度部长

路透新德里11月12日 - 印度钢铁和矿业部长Narendra Singh Tomar周三表示，印度考虑提高钢铁进口关税，因为从中国售往印度的船货大增，相关决定可能在未来两三天里做出。

中国是全球最大的钢铁生产国。印度在4-9月期间从中国进口的钢铁数量较上年同期增加了一倍，尽管印度国内有充足的产能来满足自身需求。JSW Steel Ltd 等钢铁厂商呼吁政府提高进口关税。（完）