台湾央行：共发行640亿台币存单，存单发行余额增12亿

路透台北11月12日 - 台湾央行周三公布，共发行640亿台币存单，与今日存单到期金额628亿相较，存单发行余额增12亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 619.00

91天期 0.93 16.00

182天期 1.05 5.00

央行上日共发行1,840亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)9,081.9亿台币。