欧洲热股：Club Med股价上扬，此前意大利大亨Bonomi提高收购价

路透巴黎11月12日 - 法国休闲集团Club Mediterranee 周三盘初股价大涨2.4%，此前意大利大亨Andrea Bonomi在美国私募基金业者KKR & Co 帮助下提出新的竞购方案。

Bonomi提出的每股收购价为23欧元，较中国复星国际 提出的收购价高出1欧元，对于Club Med的估值为8.74亿欧元。这起竞购案的最后期限将于两天后届满。

“我们现在正等待复星国际的反应，”一名交易商表示，“必须至少提出同等出价，如果想要胜出很可能得要加码。我们还不确定今年底前能否见到这起竞购案结束。”

复星国际旗下投资载体Gaillon Invest II investment周二表示，将会研究Bonomi的新收购方案及条件。

Club Med股票周二午后停牌，周三0802GMT上涨2.4%至23.67欧元，该公司股价今年以来已上涨33%。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)