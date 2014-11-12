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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 16:59 BJT

全球经济：央行操控通胀率是一种冒险策略--FED官员普洛瑟

路透伦敦11月12日 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟周三表示，央行不应当试图过度操控通胀率，因为这可能有损央行公信力。

“对于各国央行而言，最重要的是他们的公信力，”普洛瑟在伦敦出席一个瑞银论坛会时表示，“这是一种冒险策略...若是认为央行可以非常精确地操控通胀率并令通胀预期受控。”（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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