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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 08:42 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月13日

*工商时报：

--华硕 执行长沈振来上日表示，明年手机出货起码有100%的成长，短期目标就是拚进全球10大。法人分析，以华硕手机明年单季出货量400-500万支规模估算，有望挑战宏达电 ，成为台湾第一大手机品牌。

--陆委会主委王郁琦上日与大陆国台办主任张志军举行第三次正式会谈，达成六项共识。在谈判方面，双方同意尽快完成货物贸易、两岸两会互设办事处及开放陆客至台湾中转的协商。

--经济部长杜紫军昨天表示，两岸货贸协议谈判仍僵在汽车、石化、面板及工具机的关税调降上，当务之急是就这四项产品召开技术性谘商寻求降税共识，若大陆在年底前愿展现诚意，做出降税的重大让步，第10次货贸谈判是可以在年底召开。

--玉山银今年金融创新商品大增，推升今年玉山银财富管理手续费大幅成长，挹注整体获利，可望推升玉山金控 全年获利挑战百亿台币新高。

*经济日报：

--台积电 上日宣布，完成16奈米主流制程FinFET+（鳍式场效电晶体强化版）全球首颗网通晶片及手机应用处理器试产，预定本月完成所有可靠性试验，明年7月正式量产。

--广达 大咬苹果 首款穿戴装置Apple Watch组装订单，近期在大陆组装基地大举招兵买马，目标今年底员工倍增至两万人，明年再翻倍至四万人，伴随规模经济与良率提升，挹注广达营运可期。

--味全 明日将召开董事会，九董二监中至少有四席改换法人代表，顶新集团魏家人将退出董事会，股权与经营权分离，将委托专业经理人主导营运管理。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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