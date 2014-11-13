《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月13日

标题新闻：沙特阿美执行长称受供需基本面改善及OPEC牵头的减产提振，油市正趋向平衡
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
*工商时报：
--华硕 执行长沈振来上日表示，明年手机出货起码有100%的成长，短期目标就是拚进全球10大。法人分析，以华硕手机明年单季出货量400-500万支规模估算，有望挑战宏达电 ，成为台湾第一大手机品牌。
--陆委会主委王郁琦上日与大陆国台办主任张志军举行第三次正式会谈，达成六项共识。在谈判方面，双方同意尽快完成货物贸易、两岸两会互设办事处及开放陆客至台湾中转的协商。
--经济部长杜紫军昨天表示，两岸货贸协议谈判仍僵在汽车、石化、面板及工具机的关税调降上，当务之急是就这四项产品召开技术性谘商寻求降税共识，若大陆在年底前愿展现诚意，做出降税的重大让步，第10次货贸谈判是可以在年底召开。
--玉山银今年金融创新商品大增，推升今年玉山银财富管理手续费大幅成长，挹注整体获利，可望推升玉山金控 全年获利挑战百亿台币新高。
*经济日报：
--台积电 上日宣布，完成16奈米主流制程FinFET+（鳍式场效电晶体强化版）全球首颗网通晶片及手机应用处理器试产，预定本月完成所有可靠性试验，明年7月正式量产。
--广达 大咬苹果 首款穿戴装置Apple Watch组装订单，近期在大陆组装基地大举招兵买马，目标今年底员工倍增至两万人，明年再翻倍至四万人，伴随规模经济与良率提升，挹注广达营运可期。
--味全 明日将召开董事会，九董二监中至少有四席改换法人代表，顶新集团魏家人将退出董事会，股权与经营权分离，将委托专业经理人主导营运管理。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫