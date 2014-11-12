修正：-投行观点：香港取消人民币兑换限额有助资金池进一步扩大--汇丰

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(最后一段文字中“下周一”修正为“下周”)
路透香港11月12日 - 投行汇丰发布报告称，香港取消居民兑换人民币限额，有助本地离岸人民币资金池进一步扩大和开发出更多人民币投资产品。
稍早香港金融管理局宣布，银行自下周一（17日）起取消居民每日两万元人民币兑换上限，以便利居民参与沪港通及其他人民币金融产品交易。
汇丰称，此项监管转变对于离岸人民币外汇市场更广泛的增长有正面作用，尤其是香港离岸人民币资金池进一步扩大，并开发出更多离岸人民币投资产品种类。
“经过一段时间，离岸人民币外汇交投应会提升，并支持人民币成为更具投资货币的角色。”汇丰环球研究高级外汇策略师王菊在报告中称。
汇丰认为，取消兑换上限，连同金管局将在下周一起提供最多100亿元人民币日间流动资金的安排，均针对沪港通开通后的人民币需求，因为比起现行的QFII和RQFII投资机制，沪港通的规模大且没有锁定期和流出限制，同时开放予更广泛的投资者（包括对冲基金）。因此，沪港通的推出很大机会促进人民币外汇市场交投和融资需求。
报告指出，更长远来说，取消兑换限额将会支持香港人民币市场发展。香港在众多离岸人民币市场之中拥有最多存款，由于隐含收益率水平吸引，未来人民币存款尚有进一步上升空间。
报告并称，在沪港通开通之前，外汇市场很大机会保持谨慎，加上中国财政部同于下周在香港发行120亿元人民币国债，故市场流动性趋紧。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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