修正：-投行观点：香港取消人民币兑换限额有助资金池进一步扩大--汇丰

汇丰称，此项监管转变对于离岸人民币外汇市场更广泛的增长有正面作用，尤其是香港离岸人民币资金池进一步扩大，并开发出更多离岸人民币投资产品种类。

汇丰认为，取消兑换上限，连同金管局将在下周一起提供最多100亿元人民币日间流动资金的安排，均针对沪港通开通后的人民币需求，因为比起现行的QFII和RQFII投资机制，沪港通的规模大且没有锁定期和流出限制，同时开放予更广泛的投资者（包括对冲基金）。因此，沪港通的推出很大机会促进人民币外汇市场交投和融资需求。