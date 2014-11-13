《台湾重要政经日程》--11月13日

标题新闻：沙特阿美执行长称受供需基本面改善及OPEC牵头的减产提振，油市正趋向平衡
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
=====================今日重要政经消息============================== 11/13(四) -- 9:00 央行总裁赴立法院备询。 -- 9:20 商发院举行2014优质平价新兴市场论坛。 --14:30 中央选举委员会记者会。 --16:00 国发会公布德国Ifo调查结果。 --鸿海 公布第三季财报。 ===================================================================== 11/17(一) *--10:00 〞日本企业海外座谈会〞记者会。 --16:20 央行公布台湾至10月底人民币业务相关数据。 11/20(四) --16:00 主计总处公布10月外销订单，上月年增率为12.7%。 --16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。 11/21(五) --12:20 央行代财政部标售103/16期公债金额预定300亿台币，年期为30年期。 11/24(一) --08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为3.90%。 --16:00 经济部公布10月工业生产指数年增率，上月年增10.30%。 11/25(二) --16:10 央行公布10月M2年增率，上月为年增5.31%。 11/28(五) --中央选举委员会记者会。 11/29(六) --台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。 12/1(一) --10:00 汇丰公布台湾11月采购经理人指数(PMI)。 --12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。 12/5(五) --16:10 央行公布11月底外汇存底，上月为4,214.76亿美元。 --08:30 主计总处公布11月消费者物价指数年增率，上月年增+1.07%。 12/8(一) --16:00 财政部公布11月出口，上月为年增0.7%。 12/24(三) --12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。 12/26(五) --12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。 12/27 (六) --弹性调整休假补上班日，金融市场开市。 ====================================================================== 2015年 1/1(四)-1/2(五) --元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。 2/18(三)-2/23 (一) --农历春节假期，金融市场休市。 4/3(五)-4/4(一) --清明节及儿童节连续假期补假，金融市场休市。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫