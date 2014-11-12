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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 17:19 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币随中间价微幅收低，短期观望央行态度及美元走势

* 人民币随中间价微幅收跌
    * 客盘购汇占据上风
    * 短期可能窄幅盘整为主
    * 后市需关注美元走势及央行态度

 (更新收盘报价)
    路透北京11月12日 - 中国人民币兑美元 周三跟随中间价微幅收低，供求上客盘购汇占据上风
。交易员表示，短期人民币窄幅盘整的可能性较大，需关注国际美元强势的可持续性以及央行的态度。
    
    他们并称，香港金管局取消香港居民每日2万元人民币兑换上限，对境内汇率的影响程度还有待观察，因
目前市场对央行态度不太明确，对于人民币是否会转向贬值亦不太确定。
   
    “短期走势之前觉得会偏升值，但这两天感觉不知道会不会转向，...如果美元到年底还是这么强的话，
说不定人民币有可能不会再升多少。但是这个也不好说，关键央行态度现在主要是不太明确。”一股份行交易
员说。
    
    她并表示，近两日国际美元走强，在境外CNH汇率上亦有所体现，但境外的影响不一定能完全传导到境内
。后市需关注APEC（亚太经合组织）峰会结束后，央行是否会进行干预，以提供更多方向信号。    
    
    另一股份行交易员亦表示，香港金管局放开居民兑换人民币上限可能会导致外资缓慢流入境内，但对汇市
的影响目前还不太确定。近两日人民币走弱与国际美元走强有一定关系，但整体上看人民币表现仍较为强势。
    
    “短期还是强势盘整，下个月可能还会冲刺一把，...可能会破6.10、6.09附近。”他并表示，短期人民
币可能在6.11-6.13区间窄幅盘整，年末人民币虽有望升值，但幅度料不会太大。
    
    香港金融管理局（HKMA）周三称，自下周一（17日）起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限，有关措
施更加方便香港居民参与沪港通及其他人民币交易。  
    
    全球汇市，日圆兑美元周三从七年低点反弹，此前日本政府官员讲话，为日本首相安倍晋三将在12月提前
大选的传闻降温。 
 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：    
 在岸市场人民币兑美元         今日             上日      升贬
 即期成交价格                 6.1262           6.1252    -0.02%
 中间价                       6.1428           6.1413    -0.02%
 成交额                       168亿美元                  
                                                         
 日内相对于中间价最大波幅     0.31% (上限±2%  日高      日低
                              )                          
 日内波动幅度(pips)           57               6.1235    6.1292
 2014年来即期升贬值幅度       -1.18%                     
 1年期美元/人民币掉期升水<CN  1423                       
 Y1Y=CFXS>                                               
                                                         
 离岸人民币市场,北京时间16:5  今日             上日      
 8                                                       
 1年期NDF                     6.2695/15        6.272     
 CNH即期                      6.1320/40        6.1274    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩
至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 倪蔚丹/李然；审校 张喜良/曾祥进)
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