更新版 1-中国汇市：人民币随中间价微幅收低，短期观望央行态度及美元走势

* 人民币随中间价微幅收跌 * 客盘购汇占据上风 * 短期可能窄幅盘整为主 * 后市需关注美元走势及央行态度 (更新收盘报价) 路透北京11月12日 - 中国人民币兑美元 周三跟随中间价微幅收低，供求上客盘购汇占据上风 。交易员表示，短期人民币窄幅盘整的可能性较大，需关注国际美元强势的可持续性以及央行的态度。 他们并称，香港金管局取消香港居民每日2万元人民币兑换上限，对境内汇率的影响程度还有待观察，因 目前市场对央行态度不太明确，对于人民币是否会转向贬值亦不太确定。 “短期走势之前觉得会偏升值，但这两天感觉不知道会不会转向，...如果美元到年底还是这么强的话， 说不定人民币有可能不会再升多少。但是这个也不好说，关键央行态度现在主要是不太明确。”一股份行交易 员说。 她并表示，近两日国际美元走强，在境外CNH汇率上亦有所体现，但境外的影响不一定能完全传导到境内 。后市需关注APEC（亚太经合组织）峰会结束后，央行是否会进行干预，以提供更多方向信号。 另一股份行交易员亦表示，香港金管局放开居民兑换人民币上限可能会导致外资缓慢流入境内，但对汇市 的影响目前还不太确定。近两日人民币走弱与国际美元走强有一定关系，但整体上看人民币表现仍较为强势。 “短期还是强势盘整，下个月可能还会冲刺一把，...可能会破6.10、6.09附近。”他并表示，短期人民 币可能在6.11-6.13区间窄幅盘整，年末人民币虽有望升值，但幅度料不会太大。 香港金融管理局（HKMA）周三称，自下周一（17日）起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限，有关措 施更加方便香港居民参与沪港通及其他人民币交易。 全球汇市，日圆兑美元周三从七年低点反弹，此前日本政府官员讲话，为日本首相安倍晋三将在12月提前 大选的传闻降温。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1262 6.1252 -0.02% 中间价 6.1428 6.1413 -0.02% 成交额 168亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.31% (上限±2% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 57 6.1235 6.1292 2014年来即期升贬值幅度 -1.18% 1年期美元/人民币掉期升水<CN 1423 Y1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:5 今日 上日 8 1年期NDF 6.2695/15 6.272 CNH即期 6.1320/40 6.1274 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩 至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹/李然；审校 张喜良/曾祥进)