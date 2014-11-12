银行观点：取消人民币兑换上限将丰富香港人民币产品并助推CNH走升--ANZ

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月12日 - 香港金融管理局（HKMA）宣布于下周一（17日）起取消香港居民人民币兑换上限，澳新银行周三发布报告指出，这对香港人民币业务而言是一个好兆头，针对香港居民的以人民币计价的投资产品有望极大丰富，人民币兑换需求上升或增加离岸CNH汇率升值压力，但对在岸CNY的影响料有限。
报告认为，取消人民币兑换限制的好处包括但不局限于两地股市的连通。此前居民每日2万元人民币的兑换上限抑制了香港人民币投资工具的发展，取消兑换限制后，香港市场有望大量发行针对香港居民的以人民币计价的投资产品，包括与人民币挂钩或跨币种的结构性存款。
“香港居民对人民币的需求增加，可能推升离岸人民币CNH的升值压力。但从长期来看，不太可能影响在岸CNY价格，因在岸汇率主要受宏观经济以及中国政策措施影响。”报告指出，在岸即期汇率仍是由中间价锚定，而离岸即期和远期汇率则是根据利率平价条件贴水或升水交易。
报告并强调，目前香港的人民币流动性应该足以容纳新增的离岸人民币兑换需求。放开限制后，香港居民将可根据离岸CNH汇率换汇。而香港居民向内地汇款每日限额80,000元人民币则维持不变，因中国仍需管制跨境资本流动。
香港金融管理局（HKMA）周三宣布自下周一（17日）起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限，将更加方便沪港通及其他人民币金融交易；预料措施会令到人民币存款温和增长。 。（完） (发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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