《全球汇市》日圆脱离七年低点，日官员讲话为提前选举传闻降温

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2465 1.2474 -0.07 -9.31 1.3745
美元/日圆 115.32 115.77 -0.39 +9.52 105.30
欧元/日圆 143.73 144.41 -0.47 -0.62 144.63
美元/瑞郎 0.9648 0.9642 +0.06 +8.06 0.8928
英镑/美元 1.5914 1.5918 -0.03 -3.88 1.6556
美元/加元 1.1324 1.1330 -0.05 +6.63 1.0620
澳元/美元 0.8699 0.8685 +0.16 -2.40 0.8913
新西兰元/美元 0.7848 0.7807 +0.53 -4.36 0.8206
欧元/瑞郎 1.2026 1.2032 -0.05 -2.00 1.2271
欧元/英镑 0.7830 0.7837 -0.09 -5.63 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2278 9.2151 +0.14 +4.30 8.8474
美元/挪威克朗 6.8007 6.7927 +0.12 +12.11 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛/张明钧/洪曦/朱晓军；审校 蔡美珍/艾茂林/王洋/高琦)
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