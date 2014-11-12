香港房地产：政府称一幅屯门住宅土地由新鸿基地产以10.51亿港元中标

地政总署表示，该幅位于屯门景秀里的土地，获得11家财团入标竞投。该土地可建总楼面面积约47.57万平方尺，以中标价计，相当于每平方尺楼面地价2,209港元。

测量师对这幅土地的估值颇为分歧，介乎7.1-12亿港元。发展商必须兴建不少于735个住宅单位。由于地盘东北面的毗类为屯门滤水厂，厂内设置氯气储存设施，对发展项目附有潜在危险性，因此，发展商需要贯彻及落实地政总署所规定有关氯气危险性的安全措施，以确保该发展项目由氯气所带来的风险是维持于可接受的水平。（完）