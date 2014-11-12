香港房地产：政府称一幅屯门住宅土地由新鸿基地产以10.51亿港元中标

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月12日 - 香港政府周三宣布，上周五截标的新界屯门住宅土地以10.51亿港元由新鸿基地产 中标，属市场预期范围之内。
地政总署表示，该幅位于屯门景秀里的土地，获得11家财团入标竞投。该土地可建总楼面面积约47.57万平方尺，以中标价计，相当于每平方尺楼面地价2,209港元。
测量师对这幅土地的估值颇为分歧，介乎7.1-12亿港元。发展商必须兴建不少于735个住宅单位。由于地盘东北面的毗类为屯门滤水厂，厂内设置氯气储存设施，对发展项目附有潜在危险性，因此，发展商需要贯彻及落实地政总署所规定有关氯气危险性的安全措施，以确保该发展项目由氯气所带来的风险是维持于可接受的水平。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。