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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 17:58 BJT

英国个股：渣打集团首席行政总裁冼伯德称，无计划筹集资本

在今年连发三道获利预警且股价重挫30%后，渣打面临改善业绩的巨大压力。上个月出炉的黯淡财报反映出，冼伯德试图让银行重整旗鼓的任务十分艰巨。渣打曾经连续10年取得创纪录的优异表现，但去年业绩发展陷入停顿。

“董事会和我都对管理层的能力有信心，”当被问到银行是否需要作出一些改变时，冼伯德回答道。

在伦敦挂牌的渣打股票在今日早盘持平，英股大盘 下跌0.4%。（完）

(编译 张明钧/高琦 审校 艾茂林)
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