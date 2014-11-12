英国个股：渣打集团首席行政总裁冼伯德称，无计划筹集资本

在今年连发三道获利预警且股价重挫30%后，渣打面临改善业绩的巨大压力。上个月出炉的黯淡财报反映出，冼伯德试图让银行重整旗鼓的任务十分艰巨。渣打曾经连续10年取得创纪录的优异表现，但去年业绩发展陷入停顿。