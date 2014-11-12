英国个股：渣打集团首席行政总裁冼伯德称，无计划筹集资本

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
在今年连发三道获利预警且股价重挫30%后，渣打面临改善业绩的巨大压力。上个月出炉的黯淡财报反映出，冼伯德试图让银行重整旗鼓的任务十分艰巨。渣打曾经连续10年取得创纪录的优异表现，但去年业绩发展陷入停顿。
“董事会和我都对管理层的能力有信心，”当被问到银行是否需要作出一些改变时，冼伯德回答道。
在伦敦挂牌的渣打股票在今日早盘持平，英股大盘 下跌0.4%。（完）
(编译 张明钧/高琦 审校 艾茂林)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。