企业并购：台湾国泰金拟以2.4亿美元收购美国康利资产管理公司100%股权

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月12日 - 台湾国泰金控周三称，旗下国泰人寿董事会通过拟收购美国康利(Conning)资产管理公司及其子公司100%股权，成交金额2.4亿美元。
国泰金控公告并指出，此交易案仍需待相关主管机关之核准，预计将在2015下半年完成。
“此并购案将有助于本集团建构一个跨美、欧、亚完整资产管理平台，并进一步实现银行+保险+资产管理三支柱的策略目标。”国泰金控称。
另外，国泰金控及Conning于2012年在香港合资设立国泰康利资产管理公司(Cathay Conning Asset Management；CCAM)。
国泰金控表示，在此交易完成后，Conning现行管理团队仍将继续留任，包括现任总裁暨CEO-Woody Bradford。此外，Conning将成为本集团旗下独立运作之子公司，为本集团发展全球资产管理策略重要的一环。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。