企业并购：台湾国泰金拟以2.4亿美元收购美国康利资产管理公司100%股权

路透台北11月12日 - 台湾国泰金控周三称，旗下国泰人寿董事会通过拟收购美国康利(Conning)资产管理公司及其子公司100%股权，成交金额2.4亿美元。

国泰金控公告并指出，此交易案仍需待相关主管机关之核准，预计将在2015下半年完成。

“此并购案将有助于本集团建构一个跨美、欧、亚完整资产管理平台，并进一步实现银行+保险+资产管理三支柱的策略目标。”国泰金控称。

另外，国泰金控及Conning于2012年在香港合资设立国泰康利资产管理公司(Cathay Conning Asset Management；CCAM)。

国泰金控表示，在此交易完成后，Conning现行管理团队仍将继续留任，包括现任总裁暨CEO-Woody Bradford。此外，Conning将成为本集团旗下独立运作之子公司，为本集团发展全球资产管理策略重要的一环。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)