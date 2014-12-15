企业并购：台湾国泰金取得菲律宾RIZAL银行20%股权，金额约125亿台币

路透台北12月15日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 周一表示，旗下寿险国泰人寿取得菲律宾RIZAL银行20%股权，每股价格64菲律宾披索，成交金额约179亿披索(约为125亿台币)。

国泰金控今天公告，同意子公司国泰人寿投资RCBC共2.8亿股普通股，并于未来一年内视市场状况于公开市场或洽特定人买进RCBC股票，并以合计不超过该公司30%的股权为上限。

“有个弹性可以加码到30%，但还不一定执行。”国泰人寿发行人林昭廷说。

为鼓励台湾金融业者海外并购，金管会已开放保险业资金可专案申请海外并购不纳入海外投资上限计算，此案有望成为首例寿险资金海外并购不计入投资上限的个案。

两位知情消息人士此前对路透透露，国泰金控 拟以保险资金收购菲律宾RIZAL银行 20%股权。