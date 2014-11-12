瑞士金融：监管当局命令瑞银上交1.34亿瑞郎并限制奖金

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
瑞银集团执行长埃尔莫提(Sergio Ermotti)表示，与监管者达成和解对瑞银而言，是向结束这宗广泛调查案迈出的重要一步。他在声明中指出，“我们将继续配合相关调查。”
FINMA称，两年时间内将限制全球瑞银外汇和贵金属交易员的可变动薪酬，不能超过基础薪资的两倍。FINMA还将对瑞银的瑞士投行业务其它高薪人员设立奖金批准流程。
FINMA还表示，在调查中发现瑞银的贵金属交易员工也存在严重不当行为，并已经开始对瑞银11名前任及现职员工进行法办。
瑞银还被要求必须将公司至少95%的全球外汇交易业务自动化。一位消息人士称，瑞银目前已经有约90%的外汇交易业务实现自动化。
FINMA还宣布，对其他三家瑞士银行--瑞士信贷 、宝盛集团(Julius Baer) 和地方政府支持的Zuercher Kantonalbank，所进行的调查终结，无任何法办措施。
瑞信和宝盛集团的发言人拒绝就此事置评，无法立即联系到ZKB发表评论。（完）
(编译 张涛/高琦； 审校 蔡美珍)
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