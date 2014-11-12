瑞士金融：监管当局命令瑞银上交1.34亿瑞郎并限制奖金

瑞银集团执行长埃尔莫提(Sergio Ermotti)表示，与监管者达成和解对瑞银而言，是向结束这宗广泛调查案迈出的重要一步。他在声明中指出，“我们将继续配合相关调查。”

FINMA称，两年时间内将限制全球瑞银外汇和贵金属交易员的可变动薪酬，不能超过基础薪资的两倍。FINMA还将对瑞银的瑞士投行业务其它高薪人员设立奖金批准流程。

FINMA还表示，在调查中发现瑞银的贵金属交易员工也存在严重不当行为，并已经开始对瑞银11名前任及现职员工进行法办。

瑞银还被要求必须将公司至少95%的全球外汇交易业务自动化。一位消息人士称，瑞银目前已经有约90%的外汇交易业务实现自动化。

FINMA还宣布，对其他三家瑞士银行--瑞士信贷 、宝盛集团(Julius Baer) 和地方政府支持的Zuercher Kantonalbank，所进行的调查终结，无任何法办措施。

瑞信和宝盛集团的发言人拒绝就此事置评，无法立即联系到ZKB发表评论。（完）