版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 17:47 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2463 1.2474 -0.09 -9.33 1.3745

美元/日圆 115.29 115.77 -0.41 +9.49 105.30

欧元/日圆 143.70 144.41 -0.49 -0.64 144.63

美元/瑞郎 0.9650 0.9642 +0.08 +8.09 0.8928

英镑/美元 1.5896 1.5918 -0.14 -3.99 1.6556

美元/加元 1.1320 1.1330 -0.09 +6.59 1.0620

澳元/美元 0.8701 0.8685 +0.18 -2.38 0.8913

新西兰元/美元 0.7847 0.7807 +0.51 -4.37 0.8206

欧元/瑞郎 1.2028 1.2032 -0.03 -1.98 1.2271

欧元/英镑 0.7839 0.7837 +0.03 -5.52 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2295 9.2151 +0.16 +4.32 8.8474

美元/挪威克朗 6.7930 6.7927 +0.00 +11.98 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐