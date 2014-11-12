欧元债市：德债收益率下滑，公债标售料受欧洲央行宽松前景支撑

在这一背景下，德国将标售最多50亿欧元的两年期零息债券，分析师表示应会吸引那些必须持有高评级公债的央行和寻求将现金分散到流动性资产的避险型资金。

德国10年期公债收益率 下跌1个基点，报0.82%。两年期德债收益率持平于负0.05%。

西班牙 和意大利公债收益率 分别下跌2个基点，报2.08%和2.31%。西班牙公债收益率距离10月中旬创下的纪录低点2.023%不远，投资者追捧欧元区二线国家债券，因其提供的收益率仍相对高于核心国家公债。

葡萄牙10亿欧元的10年期公债标售在即，走势显现出韧性。10年期葡萄牙公债收益率 下跌1个基点，报3.22%。

“10年期葡萄牙公债看起来要比(意大利)BTP公债便宜些。欧洲央行的温和立场，可能会让一部分(公债收益率)回落，进而在年底前推动市场开启风险交易模式。”法国兴业银行策略师在一份报告中称。(完)

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