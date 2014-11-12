台湾汇市：台币续创近四年低位，后续何去何从需观察日圆后续走势

* 台币续创近四年低位，成交创近一个月大量 * 观察日圆后续走势，兑美元反弹空间料不大 * 明日实质交易暂估在30.550-30.650 路透台北11月12日 - 台币兑美元 周三第二日收贬，续创近四年低位。午后实质交易价 格随新兴亚币上涨而收敛贬幅，但终场则在央行作价下以日低作收。对后续走势，交易商指还要观察日圆走势 。 今日台币实质价位盘初即贬破30.60，出口商的美元卖盘涌出，但也有油款等进口商美元买需承接，外资 则是两边承作，使得台北外汇交易量出现9.38亿美元的近一个月大量。 “出口商卖不少，外资的量不大。〞一位本地银行交易人士说。 另一大型银行交易员则称，今日虽然台股大跌，但外资卖超的金额不如想像中大，尚不需担忧外资有反向 汇出的需求。后市还是观察日圆兑美元走势，若没有进一步回升至114价位，台币兑美元实质价位也不易升回3 0.55。 交易员并预估，明日台币兑美元实质价位区间料在30.550-30.650。台币今日主要交易区间在30.602-30.6 55，上日交易区间在30.528-30.650。 今日台币兑美元收在30.750，再创近四年收盘新低，前波低位为2010年12月2日的30.788。台北外汇经纪 公司今日交易量9.38亿美元，前波单日大量是10月16日的10.72亿美元。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点自微幅溢价转为折价；一个 月远汇报价 尾盘在30.580/30.600左右，上日纽约盘收在30.570。 台湾股市周三收盘重挫近1.3%，表现明显弱于区域股市。外资及陆资在台股转为卖超38.17亿台币，中止 先前连续12个交易日买超共864.38亿台币。 韩元周三触及14个月低位，之前日圆跌至七年低点，其他多数新兴亚币因美元全面下跌而上涨。 本周全球重要经济事件与数据包括： 11/12(三)：美国批发(趸售)库存数据、欧元区9月工业生产、英国10月就业数据、费城联邦储备银行总裁 普洛瑟在伦敦的瑞银欧洲会议(UBS European Conference)前，就经济展望发表演说； 11/13(四)：美国联邦预算、美国JOLTS职位空缺数、日本9月工业生产、中国10月规模以上工业生产月度 报告、中国10月固定资产投资月度报告、韩国央行召开货币政策委员会议、印尼央行召开会议、美国费城联邦 储备银行总裁普洛瑟参加乔治华盛顿大学和普林斯顿大学的格里斯沃尔德经济政策研究中心举办的“联储和货 币政策：传统工具和新工具”会议的小组讨论、悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在Australian Business Econom ists举办的活动上发言； 11/14(五)：美国10月进出口价格及零售销售、美国路透/密西根大学消费者信心指数、欧元区第三季GDP 初值、德国及法国第三季GDP初值、美国圣路易斯联储总裁布拉德在圣路易斯地区商会主办的金融论坛上，就 美国经济与货币政策发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.750 30.717 30.600-30.750 30.725 9.38 5.16 元太外汇经纪公司 30.745 30.715 30.600-30.745 30.725 3.10 3.10 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.130/-0.105 -0.115/-0.095 (完)